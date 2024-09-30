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Российский военный в одиночку отбил атаку ДРГ противника и сбил беспилотник ВСУ

Российский военный в одиночку отбил атаку ДРГ противника и сбил беспилотник ВСУ

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации гвардии рядовой Евгений Федоров отбил атаку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из семи боевиков и сбил вражеский беспилотник.

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