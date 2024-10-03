Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Верхнекаменского

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму в адрес 6-й гвардейской лисичанской бригады имени Матвея Платова, отметив значительное достижение — освобождение населенного пункта Верхнекаменское.
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