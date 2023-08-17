В 2022 году мужчина купил себе китайский Exeed LX, который позиционируется как премиальный кроссовер.
"Купил китайское авто и пожалел": мужчина показал, что стало с машиной за год эксплуатации
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Езжу на Ниссане Икс Трейл. Уже второй. На прежнем пришлось менять амортизаторы крышки багажника. Разболтались. Купил китайские. Работали нормально. Только уголок, которым крепится амортизатор к кузову, оказался из мягкого металла. Погнулся при закрывании, треснула задняя фара. Поставил уголок с родного, нормально. Поэтому к китайскому автопрому отношусь с опаской. Никто не знает, какой именно металл, вместо того, что положено, используют автопроизводители! Струбцину китайскую купил, выпрямлял стальной струбциной АЛЮМИНИЕВЫЙ уголок. ЛОПНУЛА струбцина! А если китайский авто лопнет, как та струбцина? Автор красиво показал, как это происходит!
Ответить
9 час.
ВТ
Валерий Таганрогский
У меня была Джили Отака.За 10 лет менял только расходники.Аккумулятор сдох на 5 году..На 11 год пошли рыжики на заднем крыле.Пробег был 130 тыс.Появилась возможность поменять.Продал.А машинка хорошая..
Ответить
54 мин.
Михаил Сартин
В Москве одна женщина сдала квартиру китайцам, через пару месяцев они ей звонят. - Дверной замок сломался, наверное китайское говно ....
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии