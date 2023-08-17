"Купил китайское авто и пожалел": мужчина показал, что стало с машиной за год эксплуатации

М

ММ

Езжу на Ниссане Икс Трейл. Уже второй. На прежнем пришлось менять амортизаторы крышки багажника. Разболтались. Купил китайские. Работали нормально. Только уголок, которым крепится амортизатор к кузову, оказался из мягкого металла. Погнулся при закрывании, треснула задняя фара. Поставил уголок с родного, нормально. Поэтому к китайскому автопрому отношусь с опаской. Никто не знает, какой именно металл, вместо того, что положено, используют автопроизводители! Струбцину китайскую купил, выпрямлял стальной струбциной АЛЮМИНИЕВЫЙ уголок. ЛОПНУЛА струбцина! А если китайский авто лопнет, как та струбцина? Автор красиво показал, как это происходит!