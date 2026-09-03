Россиянам объяснили, какую помощь от государства можно получить в трудной ситуации

Это могут быть и денежные выплаты, и натуральная поддержка (продукты, одежда, лекарства), и даже услуги — например, бесплатная юридическая консультация или помощь психолога Правовую основу для поддержки граждан, которые столкнулись с трудностями, составляет федеральный закон № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
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