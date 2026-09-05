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Литва и Латвия хотят прекратить транзит зерна России

Литва и Латвия хотят прекратить транзит зерна России

Латвия и Литва рассматривают возможность прекратить поставки российского зерна через свои порты.

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