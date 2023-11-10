Постпред Палестины Мансур: Израиль по запросу США должен прекратить огонь в Газе

Палестина рассчитывает, что Израиль по указанию США прекратит боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя палестинского государства при ООН Рияд Мансур.
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