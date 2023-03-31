«Бостон» выиграл сезонную серию у «Милуоки»

«Бостон» в четверг крупно победил «Милуоки» в гостевой встрече – 140:99. Благодаря этой победе «Селтикс» выиграли сезонную серию у «Бакс» (2-1), что позволит команде Джо Маззуллы занять более высокое место в случае равенства турнирных показателей.