Уютный дом из старого автобуса

Движение крошечных домов – это больше, чем просто миниатюрный дом размером с бытовку. Это движение увлеченных, творческих людей, поменявших стиль жизни, чтобы поселиться в нетрадиционных жилых пространствах, которым они придают самые разнообразные формы и функционал.