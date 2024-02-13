Уютный дом из старого автобуса

Движение крошечных домов – это больше, чем просто миниатюрный дом размером с бытовку. Это движение увлеченных, творческих людей, поменявших стиль жизни, чтобы поселиться в нетрадиционных жилых пространствах, которым они придают самые разнообразные формы и функционал.
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