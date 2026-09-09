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Мировое обозрение

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Плюс 6% за год: Путин рассказал, как развивается торговля России и Вьетнама

Плюс 6% за год: Путин рассказал, как развивается торговля России и Вьетнама

Владимир Путин на переговорах с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле дал высокую оценку развитию страны и подтвердил: экономическое сотрудничество Москвы и Ханоя набирает обороты.

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