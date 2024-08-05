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Что стало с особенным сыном Константина Меладзе и как он выглядит сейчас

Что стало с особенным сыном Константина Меладзе и как он выглядит сейчас

Много лет назад, студенчестве Яна Сумм познакомилась с Константином Меладзе. Яркая блондинка сразу запала в душу продюсера, а уже на втором свидании он предложил ей руку и сердце.

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