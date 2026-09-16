Новая табличка и QR‑код появятся у военного памятника на Октябрьской площади в Кохме

Комитет по охране культурного наследия утвердил проект новой отдельно стоящей таблички у обелиска памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны в Кохме.
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