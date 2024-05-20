Пожилая жительница Архангельска едва не стала жертвой мошенников

Неравнодушная горожанка заметила её у банкомата и сообщила об этом в полицию — так она помогла пенсионерке сохранить деньгиНеравнодушная горожанка заметила её у банкомата и сообщила об этом в полицию — так она помогла пенсионерке сохранить деньгиВ УМВД России по Архангельску обратилась сотрудница продуктового магазина.