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Регионы России

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Эксперты отмечают рост интереса к дистанционному электронному голосованию в Костромской области

Эксперты отмечают рост интереса к дистанционному электронному голосованию в Костромской области

Однако большинство избирателей по-прежнему ориентированы на традиционный формат.В Костромской области продолжается трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва, а также на совмещенных с ними региональных и муниципальных выборах.

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