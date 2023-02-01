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Андрей Свечников – 5-й россиянин с 250 очками в НХЛ в возрасте до 23 лет

Андрей Свечников – 5-й россиянин с 250 очками в возрасте НХЛ до 23 лет. Форвард «Каролины» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ).

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