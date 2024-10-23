В России хотят понизить пенсионный возраст для агропромышленников

Женщинам могут разрешить выйти на пенсию с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. 23 октября в Госдуму внесут законопроект, которым предлагают снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса, сообщают "Известия".
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