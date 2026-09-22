Головинские вести
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Головинские вести

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Поэзия, музыка и душевные встречи: в Головинском отметят день рождения Сергея Есенина

Любителей русской классики и творчества Сергея Есенина ждет настоящий праздник: 3 октября в культурном центре «Онежский» на Флотской улице пройдет III музыкально-поэтический фестиваль «Наш Есенин».

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