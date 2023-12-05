Компания Roche приобретает производителя препаратов для лечения ожирения и диабета

Компания Roche объявила о том, что заключает соглашение о слиянии с целью приобретения компании Carmot Therapeutics, включая три молекулы на стадии клинических испытаний с лучшим в своем классе потенциалом в области борьбы с ожирением и диабетом.
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