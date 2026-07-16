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Медицинская Россия

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Хроника здравоохранения России: январь 2021 года — система и кадры

Исторический архив. Подборка объединяет короткие новости MedRussia за январь 2021 года. Описанные решения, правила, статистика и обстоятельства относятся к дате первоначальных публикаций и не являются действующей медицинской, кадровой или правовой информацией.

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