Хроника здравоохранения России: январь 2021 года — система и кадры

Исторический архив. Подборка объединяет короткие новости MedRussia за январь 2021 года. Описанные решения, правила, статистика и обстоятельства относятся к дате первоначальных публикаций и не являются действующей медицинской, кадровой или правовой информацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии