Лишать ли предателей России гражданства? Два подхода к сложнейшей проблеме

Россиянин

Те кто уехал и молчал, принять обратно. Человек наверняка переоценил свои действия. много думал над своим поступком. О том. как к нему будут относиться окружающие. Ведь ему необходимо будет где то работать в колективе. Работодатели также будут относиться к нему с подозрением. ну тд... А вот от тех, кто неоднократно поливал Родину грязью, однозначно нужно избавляться. Предавши раз, предаст еще раз. Эти люди малоценны для России. Они не принесут ощутимой пользы для страны и общества. Они могут нанести только вред. Поэтому, они должны быть лишены гражданства России. Жестоко? Да жестоко. В то время как гибнут наши парни на фронте, эти "люди" будут жить и пользоваться всеми благами нашей страны, неприемлемо. Их не должно быть вместе снами.