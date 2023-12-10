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Лишать ли предателей России гражданства? Два подхода к сложнейшей проблеме

Лишать ли предателей России гражданства? Два подхода к сложнейшей проблеме

Можно ли лишить гражданства России человека, который уехал за границу и поливал оттуда свою Родину грязью, а потом решил вернуться? Каким должно быть наказание для этих людей, с точки зрения правовой и моральной? Об этом поговорим с нашими экспертами Павлом Рудченко и Алишером Захидовым.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Если достать не можем то лишать гражданства однозначно, если достали то либо наглушняк либо очень на долго в ГуЛаг
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13 час.
Россиянин
Те кто уехал и молчал, принять обратно. Человек наверняка переоценил свои действия. много думал над своим поступком. О том. как к нему будут относиться окружающие. Ведь ему необходимо будет где то работать в колективе. Работодатели также будут относиться к нему с подозрением. ну тд... А вот от тех, кто неоднократно поливал Родину грязью, однозначно нужно избавляться. Предавши раз, предаст еще раз. Эти люди малоценны для России. Они не принесут ощутимой пользы для страны и общества. Они могут нанести только вред. Поэтому, они должны быть лишены гражданства России. Жестоко? Да жестоко. В то время как гибнут наши парни на фронте, эти &quot;люди&quot; будут жить и пользоваться всеми благами нашей страны, неприемлемо. Их не должно быть вместе снами.
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11 час.

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