Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В Москве трех мигрантов задержали по делу о фабрике поддельных паспортов

В Москве трех мигрантов задержали по делу о фабрике поддельных паспортов

  Zl  В Москве задержали трех мигрантов, которых заподозрили в производстве поддельных документов для дальнейшего их использования в мошеннических и других противоправных действиях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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