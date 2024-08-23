В Москве трех мигрантов задержали по делу о фабрике поддельных паспортов

Zl В Москве задержали трех мигрантов, которых заподозрили в производстве поддельных документов для дальнейшего их использования в мошеннических и других противоправных действиях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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