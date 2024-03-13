Северный флот мощно "двухсотит" врага: Гвардейцы "охотятся" на будановских* диверсантов в Часов Яре

После попытки штурма границ Белгородской области 12 марта, на всем участке фронта активизировались диверсионные группы небратьев, цель которых – нанесение точечных атак в тылу русской армии и удар по важным элементам инфраструктуры и гражданским.
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