Махачкалинское "Динамо" опубликовало открытое письмо с критикой судейства

Махачкалинское "Динамо" опубликовало открытое письмо, в котором затронуло проблему судейских ошибок, а также раскритиковало Экспертно-судейскую комиссию (ЭКС) при президенте Российского футбольного союза (РФС) из-за назначения на матч команды арбитра Яна Бобровского.
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