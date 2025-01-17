«Не дольше минуты» — Роспотребнадзор предупредил россиян перед Крещением

В рамках разговора с представителями средств массовой информации специалисты Роспотребнадзора сделали ряд рекомендаций для россиян, желающих принять участия в традиционных купаниях в прорубях в день православного праздника Крещения Господня .
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