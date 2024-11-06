🔥 В алуштинском кафе произошёл пожар из-за короткого замыкания В помещении вспыхнул кондиционер, уточнили в ГУ МЧС России по региону.
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🔥 В алуштинском кафе произошёл пожар из-за короткого замыкания В помещении вспыхнул кондиционер, уточнили в ГУ МЧС России по региону.