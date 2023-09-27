Криптовалютная биржа Binance уходит из России

Бизнес в РФ продадут компании CommEXКрупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance официально объявила, что прекращает свою деятельность на территории России, а все свои активы в стране продаст компании CommEX.
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