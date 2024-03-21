Парня отправили в СИЗО по делу о зверском убийстве водителя такси в Ленобласти

Он как минимум 10 раз ударил ножом мужчину. 23-летнего жителя деревни Гостицы отправили под стражу до 17 мая по делу об умышленном убийстве таксиста, которого нашли мёртвым в машине в СНТ «Урожай» Сланцевского района Ленобласти.