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В Москве ночь на 12 октября стала рекордно тёплой

В Москве ночь на 12 октября стала рекордно тёплой

В Москве ночь на 12 октября на метеостанции ВДНХ стала самой тёплой в истории наблюдений. Температура не опускалась ниже плюс 12,5 градуса, сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

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