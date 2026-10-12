В Москве ночь на 12 октября стала рекордно тёплой

В Москве ночь на 12 октября на метеостанции ВДНХ стала самой тёплой в истории наблюдений. Температура не опускалась ниже плюс 12,5 градуса, сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.
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