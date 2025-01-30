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PSN побеждён, возвращение Dino Crisis, Sony меняет руководство PlayStation…

PSN побеждён, возвращение Dino Crisis, Sony меняет руководство PlayStation…

Хидеаки Нисино заменит Германа Хульста и возглавит SIE, Sony уберёт обязательную привязку PSN, в магазине GOG появилась серия Dino Crisis, The Thing: Remastered стал самым быстро продаваемым проектом Nightdive Studios, авторы модификации Fallout: Nuevo Mexico отменили проект, в компании BioWare прошла реструктуризация.

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