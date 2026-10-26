Айнур Курманов. Публичный конфликт между Азербайджаном и Турцией. Ситуация показывает наличие серьезных противоречий не только между Баку и Анкарой, но и внутри самой Организации тюркских государств (ОТГ), перспективы которой могут оказаться призрачными.
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