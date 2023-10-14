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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томми Фьюри победил блогера KSI решением большинства судей

14 октября в Манчестере (Великобритания) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой в первом тяжелом весе между Оладжиде Олатунжи (KSI) (1-1) и Томми Фьюри (10-0).

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