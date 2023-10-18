Жительница Новосибирска пожаловалась на избиение детей на сборах по плаванию

По словам сибирячки, всё происходило во время сборов юных пловцов на Юге России.В Новосибирске мать двоих детей 8 и 10 лет, которые до недавнего времени посещали секцию плавания в муниципальной школе "Центр водных видов спорта" у тренера Дильбар Лекомцевой, пожаловалась на истязание юных спортсменов.