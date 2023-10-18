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Жительница Новосибирска пожаловалась на избиение детей на сборах по плаванию

Жительница Новосибирска пожаловалась на избиение детей на сборах по плаванию

По словам сибирячки, всё происходило во время сборов юных пловцов на Юге России.В Новосибирске мать двоих детей 8 и 10 лет, которые до недавнего времени посещали секцию плавания в муниципальной школе "Центр водных видов спорта" у тренера Дильбар Лекомцевой, пожаловалась на истязание юных спортсменов.

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