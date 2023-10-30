Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в Махачкале

В Следкоме отметили, что призывы к протестам были опубликованы в различных аккаунтах в соцсетях с целью организации массовых беспорядков Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.