Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о беспорядках в Махачкале

В Следкоме отметили, что призывы к протестам были опубликованы в различных аккаунтах в соцсетях с целью организации массовых беспорядков Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.
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