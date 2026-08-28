Российские археологи нашли «инженерный центр» каменного века на Новгородчине

Такой вывод позволяет сделать огромное количество находок. Это и целые орудия труда, и заготовки, и продукты расщепления: отщепы, чешуйки, осколки кремня, которые скололись в процессе изготовления орудий.
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