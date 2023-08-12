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Овечкин о Месси в «Интер Майами»: «Человек выбрал Америку. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший»

Овечкин о Месси в «Интер Майами»: «Человек выбрал Америку. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший»

Капитан «Вашингтона» неоднократно называл аргентинца своим любимым футболистом.  – Лионель Месси переехал в США.

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