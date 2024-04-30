Защищавший Ефремова адвокат Пашаев ранен на СВО

Адвокат получил ранение от дрона «Камикадзе».фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Юрист Эльман Пашаев, защищавший в суде со скандалом актёра Михаила Ефремова, получил ранение под Угледаром в зоне проведения спецоперации.
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