«Косяков совсем немного»: тест бюджетного кроссовера JAC JS3

Экий живчик! Первые сотни метров по московским улицам вызвали в памяти что-то давнишнее, детское. Чуковский? Барто? Маршак! «Мой веселый, звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?» Даже в обычном режиме автомата JS3 так охотно, так весело откликался на малейшее нажатие педали газа, что невольно закрадывалось сомнение — под его капотом действительно всего лишь 109 сил? А в […]Экий живчик! Первые сотни метров по московским улицам вызвали в памяти что-то давнишнее, детское.