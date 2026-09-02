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Россиян предупредили о мошенниках, которые выдают себя за заботливых соседей

Россиян предупредили о мошенниках, которые выдают себя за заботливых соседей

Мошенники все чаще строят свои схемы так, чтобы они выглядели как часть обычной жизни Мошенники начали выдавать себя за бдительных соседей и рассылать россиянам вредоносные файлы под видом записей с камер наблюдения.

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