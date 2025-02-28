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Sohu: США грозит удар КНР по примеру России из-за отказа вывезти золото

Sohu: США грозит удар КНР по примеру России из-за отказа вывезти золото

Финансовые обозреватели из КНР рассказали, что США столкнулись с проблемами из-за китайского золота.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Сволочи! Платину подмешивают к золоту...
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6 час.
Сергей
И не говори! Твари! Причём оставляют только 30% золота!
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3 час.
Vladimir Soukhatchev
Таки да, нужно, но в США существуют большие сомнения в наличии этого золота в главных хранилищах! Вот проведут уже запланированный аудит и воспользуются вашим советом! Но это не точно.
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41 мин.
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