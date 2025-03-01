Кадры поражения украинской САУ "Акация" на купянском направлении

РИА Новости/Станислав Красильников Российские бойцы поразили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация", места запуска БПЛА, а также бронированную и автомобильную технику на купянском направлении.
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