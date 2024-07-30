Землю ждут магнитные бури

Специалист отметил, что магнитные бури будут на Земле со вторника по четверг. "Новые прогнозы подтверждают высокую вероятность магнитных бурь и сегодня до сильного уровня G3, и в среду до среднего уровня G2, и даже продлевают их вероятность на четверг также до среднего уровня G2", – сообщил Леус в своем телеграм-канале.
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