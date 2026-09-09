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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олейников прошел медосмотр для ЦСКА и сегодня подпишет контракт по схеме «3+1» (Sport24)

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников близок к переходу в  ЦСКА . Ранее сообщалось, что игрок перейдет в « Рубин » за 100 млн рублей, зарплата хавбека составит 6 млн в месяц, подъемные – 70 млн.

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