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От романа Жюля Верна до картин: истории чудом найденных шедевров

От романа Жюля Верна до картин: истории чудом найденных шедевров

Naples carabinieri В пригороде Неаполя нашли утерянную картину "Мадонна с младенцем". Картина принадлежит кисти Сандро Боттичелли – это тот самый мастер итальянского Ренессанса, написавший всемирно известное "Рождение Венеры".

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