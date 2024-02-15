От романа Жюля Верна до картин: истории чудом найденных шедевров

Naples carabinieri В пригороде Неаполя нашли утерянную картину "Мадонна с младенцем". Картина принадлежит кисти Сандро Боттичелли – это тот самый мастер итальянского Ренессанса, написавший всемирно известное "Рождение Венеры".
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