Ошибка, которую совершают почти все гипертоники

Потребление большего количества калия, а не меньшего количества соли может быть ключом к регулированию артериального давления Согласно последним оценкам, около 1,28 миллиарда взрослых по всему миру страдают от повышенного артериального давления — состояния, известного в медицинской науке как гипертония.
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