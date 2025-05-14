Ошибка, которую совершают почти все гипертоники

Потребление большего количества калия, а не меньшего количества соли может быть ключом к регулированию артериального давления Согласно последним оценкам, около 1,28 миллиарда взрослых по всему миру страдают от повышенного артериального давления — состояния, известного в медицинской науке как гипертония.