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В России пройдет Единый день открытых дверей кластеров «Профессионалитета»

В России пройдет Единый день открытых дверей кластеров «Профессионалитета»

Единый день открытых дверей кластеров «Профессионалитета» пройдет в 79 регионах России 19 октября. В мероприятиях примут участие учащиеся 8–11-х классов и их родители, которые смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, узнать о том, по каким программам учатся студенты колледжей и техникумов и как осуществляется процесс трудоустройства в ведущие компании страны.

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