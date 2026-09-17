Врач Водовозов: перенесенная на ногах простуда может обернуться осложнениями

Специалист объяснил, почему переносить ОРВИ на ногах небезопасно для здоровья. Даже легкая простуда без соблюдения постельного режима может обернуться осложнениями.
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