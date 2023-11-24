В ОДКБ заявили о переходе организации к новому этапу

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) переходит к новому этапу своего развития. Такое мнение по итогам саммита ОДКБ в Минске высказал генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, передает «БелТА».
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