В Петербурге ищут пятерых пропавших подростков

В преддверии новогодних праздников в Санкт-Петербурге пропали пятеро несовершеннолетних. По предварительным данным, 31 декабря в полицию обратилась 55-летняя администратор центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ).
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