В Иркутске приступили к сезонному покосу травы

Весна с каждым днем в полной мере раскрывает свою красоту, облачив Иркутск в ярко зеленые оттенки. Благоприятная погода способствует стремительному росту травы и, если не контролировать этот процесс, то вскоре все превращается в заросли.
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