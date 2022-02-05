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В Японии раскрыли секрет бесстрашия Владимира Путина перед США

В Японии раскрыли секрет бесстрашия Владимира Путина перед США

Запад не может вести «жесткую игру» с Россией, так как слишком зависим от ее энергоресурсов, а Америка не может предложить партнерам привлекательную альтернативу, полагает японский эксперт в области глобальных финансовых рынков Кэнъити Тацудзава.

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