«Ты больше не президент». Кто поставил Зеленского на место?

Люди накинулись на Зеленского. Причина веская. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его требований к прибывшей в Киев главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок о предоставлении дополнительных систем ПВО для Украины.
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