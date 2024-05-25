«Ты больше не президент». Кто поставил Зеленского на место?

Люди накинулись на Зеленского. Причина веская. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его требований к прибывшей в Киев главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок о предоставлении дополнительных систем ПВО для Украины.